Dieselnetz Quereinsteiger werden als Lokführer in Sachsen-Anhalt ausgebildet

22. November 2023, 07:30 Uhr

Der zukünftige Betreiber des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt, "Start", lässt ab Februar in Magdeburg und Halle neue Lokführer ausbilden. Vor allem Quereinsteiger sollen in Zukunft die Züge auf den Strecken bedienen, auf denen zur Zeit noch Abellio fährt.