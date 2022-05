Die Gründe dafür können sehr unterschiedlich sein: Zum einen müssen die Geräte eingerichtet werden – läuft das händisch ab, braucht das Zeit, je nachdem, wie viele Menschen in den IT-Abteilungen der Schulträger sich darum kümmern können. Zum anderen können Geräte auch nicht genutzt werden, weil es immer noch keinen Internetanschluss oder ein WLAN-Netz an Schulen gibt.

Einen sehr genauen Überblick hat Osterburg in der Altmark: von den 147 iPads, PCs und Windows-Notebooks an den zwei Schulen können 24 nicht genutzt werden, weil die WLAN-Stärke in der Schule nicht ausreicht; zwei der Geräte werden gerade repariert. Auch die Stadt Blankenburg schreibt von ihren 84 Windows-10-Tablets, von denen aber 64 nicht in der Schule genutzt werden können, weil das WLAN nicht ausreicht oder die Internetverbindung zu langsam ist.

Ein paar oder ein paar Tausend Geräte an Schulen: Die IT-Abteilungen von Kommunen, Städten und Landkreisen müssen sich um all diese Geräte kümmern, sie einrichten und warten. Das geht sicher schneller, je größer eine IT-Abteilung ist. Deshalb hat MDR SACHSEN-ANHALT auch nach der Größe der IT-Abteilungen der Schulträger gefragt. Fünf Gemeinden schreiben, dass sie keine eigene IT-Abteilung haben und externe Dienstleister diese Aufgaben übernehmen. 23 Gemeinden haben einen, zwölf Gemeinden zwei Mitarbeiter.

In den meisten IT-Abteilungen der öffentlichen Verwaltungen ist die Schul-IT allerdings nur eine von vielen Aufgaben. Und kann sich auch nur ein Teil der Beschäftigen für die IT an Schulen kümmern: In der Lutherstadt Wittenberg sind es von sieben Stellen 1,75, in Staßfurt eine halbe von sieben Stellen. Halebrstadt hat insgesamt neun IT-Mitarbeiter. Deutlich besser ausgestattet sind die Landkreise: Der Salzlandkreis hat zum Beispiel 40 IT-Mitarbeiter. Im Landkreis Stendal gibt es 19,5 Stellen in der IT-Abteilung, 5,5 davon kümmern sich um die Schul-IT.