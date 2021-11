"Der neue Landtagspräsident Gunnar Schellenberger hat angekündigt, dass der Landtag transparenter werden will. Dazu wäre es wichtig, dass man Informationen transparent bereitstellt", sagt Weißwange. Sein Hobby-Projekt soll eine Art Vorbildrolle einnehmen: "Ich will zeigen, dass man mit Daten viel mehr anfangen kann, wenn man sie in einem sinnvollen und maschinenlesbaren Format veröffentlicht, statt in einer PDF-Datei", sagt Weißwange.