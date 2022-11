Rathaus digital Digitalisierung der Behörden kommt nur schleppend voran

Das Onlinezugangsgesetz aus dem Jahr 2017 sollte alles besser machen. Führerschein, Personalausweis, Bauantrag, Kitaplatz: All das und noch mehr soll digital beantragt werden können. Die Praxis ist in Sachsen-Anhalt aber ernüchternd. Einige Landkreise werden von mehr 600 möglichen Anträgen nur einige dutzend anbieten können. Die Kommunen sagen: Es fehlt an Geld – und Personal.