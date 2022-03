Wer in Sachsen-Anhalt Fördermittel für Digitalisierungsprojekte beantragt hat, dessen Antrag landete in den vergangenen vier Jahren auch bei den 18 Mitgliedern des Digitalisierungsbeirats. Über die Fördermittel hat zwar ein Ministerium entschieden – begutachtet wurden aber alle Projekte von Sachsen-Anhalts Digitalisierungsbeirat. Außerdem haben die Mitglieder auch Tipps gegeben und Projekte beraten und begleitet. Das letzte Treffen des Gremiums fand bereits am 16. März im Intercity-Hotel in Magdeburg statt.