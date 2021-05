Digitalisierung Sachsen-Anhalt sieht schwarz – Leben im digitalen Abseits

Sachsen-Anhalt, das sich auf Autobahnschildern selbst als Land der Moderne preist, ist von einer solchen Moderne derzeit ziemlich weit entfernt. Als sich vor Jahren, so berichteten mir Teilnehmer, die Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt trafen, saßen die sächsischen Vertreter an schicken Laptops, während die Sachsen-Anhalter vor sich einen Stapel Aktenordner aufgebaut hatten.

Ich befürchte, dass die Beharrungskräfte des Digital-Dilettantismus auch eine Pandemie überstehen. Wenn morgens um neun die Netze zusammenbrechen, weil die Menschen im Homeoffice ihre Rechner hochfahren, dann ist das ein sicheres Zeichen dafür, in Sachsen-Anhalt zu sein. Allerdings sich solche Erfahrungen auch in Brandenburg oder Thüringen belegt, was an der Tatsache wenig ändert.