Der Ruf nach Digitalisierung ist inzwischen überall zu hören. Auch in der Verwaltung. Und es mangelt nicht an wortreichen Bekundungen, diese voranzutreiben. So schreibt beispielsweise das Justizministerium in Sachsen-Anhalt, man "setze sich mit Nachdruck für die permanente Modernisierung der IT-Technik in allen Bereichen der Justiz ein". Soweit die Theorie.