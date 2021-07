Reformbedarf attestiert Ranking zur direkten Demokratie: Sachsen-Anhalt auf Platz 12

Die direkte Demokratie in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Vereins "Mehr Demokratie e.V." in den Bundesländern spürbar weiter entwickelt. Auf Bundesebene gebe es hingegen keinerlei Fortschritt, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten sogenannten Volksentscheidsranking.