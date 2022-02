Könnecke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, schon jetzt gebe es Alternativen wie Ruheforste oder Seebestattungen. Menschen sollten Könnecke zufolge an Orten bestattet werden, die für alle zugänglich sind. Die Friedhofsverwalter seien gegen die Aufhebung des Friedhofszwangs, sagte Könnecke.

Der Vorstoß der Grünen sieht auch vor, die Sargpflicht in Sachsen-Anhalt abzuschaffen. Ziel ist, dass Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens auch in Tüchern bestattet werden können. In Sachsen-Anhalt ist das bislang nicht gestattet. Der Gesetzesentwurf soll im Landtag jetzt weiter besprochen werden.