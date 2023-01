In seiner zweijährigen Amtszeit will sich Mediziner Walcher außerdem dafür einsetzen, dass die Personalknappheit und Dauerbelastung im medizinischen Bereich mehr zum Thema gemacht wird. "Die Mitarbeitergesundheit ist nie ausreichend adressiert worden in Deutschland", betont er. Aus Sicht des Mediziners müssen im Gesundheitswesen auch Strukturen verändert werden, um mit dem verfügbaren Personal auszukommen.

Als Beispiel nennt er die bestehende Dreiteilung in Rettungsdienst, Klinik-Notaufnahme und Ärztlichen Bereitschaftsdienst. "Hier werden unnötig Ressourcen verbraucht, etwa durch falsche Zuordnung von Patienten", kritisiert Walcher. "Der Patient muss von Anfang an besser geleitet werden, beispielsweise durch eine einzige Telefonnummer", sagte er. Dort solle er kompetent beraten werden und eine schnelle, verständliche Entscheidung dazu erhalten, was in seinem Fall zu tun ist.