Wegen der Strömung würden Flüsse ein erhöhtes Gefahrenpotential darstellen, sagte ein Sprecher der DLRG. Wie schnell das Wasser in einem Fluss fließt, hänge von der Menge des Wassers und dem verfügbaren Raum ab. So könne aus einem ruhig fließenden Fluss auch schnell ein stark reißendes Wildwasser werden. Daher warnt der Sprecher vor unüberlegtem Baden in Flüssen.