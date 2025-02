Neue Schulden Landesrechnungshof kritisiert Doppelhaushalt in Sachsen-Anhalt

20. Februar 2025, 09:06 Uhr

Am Donnerstag will der Landtag von Sachsen-Anhalt den Doppelhaushalt für 2025/26 beschließen. Das Land plant mit Ausgaben in Rekordhöhe von 30,7 Milliarden Euro. Landesrechnungshof-Präsident Kay Barthel kritisierte, das erhebliche Aufwendungen durch Kredite gedeckt werden sollen. Für jedes Haushaltsjahr werde eine Milliarde Euro neue Schulden aufgenommen.