Neue Corona-Regeln 3G am Arbeitsplatz: Unternehmen kritisieren Kurzfristigkeit und hohen Aufwand

Die Unternehmen in Sachsen-Anhalt kritisieren die neuen Corona-Regeln am Arbeitsplatz. Gerade die kleineren Firmen müssen teilweise hohen Aufwand betreiben, um 3G am Arbeitsplatz sicherzustellen. Die Unternehmen setzen dabei unter anderem auf elektronische Lösungen oder Impfbussen vor den Werkstoren.