Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Sachsen-Anhalt bietet einen Suchdienst an. Das Ziel: Die vermissten Angehörigen derjenigen finden, die eine Suchanfrage stellen.

An den DRK-Suchdienst können sich Menschen wenden, die in Deutschland leben und Kontakt zu weltweit lebenden Angehörigen verloren haben, zum Beispiel aufgrund bewaffneter Konflikte, Migration oder Naturkatastrophen.

Silke Piel ist die Leiterin des DRK-Suchdienstes Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa

Allein im vergangenen Jahr hat der Suchdienst 647 Anfragen erhalten. Knapp 300 Suchanfragen hätten die internationale Suche betroffen, in 125 Fällen habe es sich um Fälle gehandelt, die auf den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, teilte das DRK in Magdeburg mit. Mehr als 220 sonstige humanitäre Fälle wie etwa Adoptionen oder Geschwistersuchen, die keinen internationalen oder Weltkriegs-Aspekt hätten, seien zudem dabei gewesen. Die Zahl der international Suchanfragen ist nach Angaben des Roten Kreuzes gestiegen. 2017 seien es noch rund 200 gewesen, 2018 mehr als 260 und in den vergangenen beiden Jahren knapp 400.



Und auch, dass Vermisste aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht werden, kam 2020 wieder häufiger vor als in den Jahren zuvor. Während es 2017 und 2018 rund 70 Anfragen auf diesem Gebiet waren, sank die Zahl 2019 auf gut 50. Im vergangenen Jahr waren es dann 125, wie die Statistik zeigt.