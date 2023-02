Bei Durchsuchungen von Wohnungen, Garagen und Grundstücken in Sachsen-Anhalt hat die Polizei am Mittwoch Drogen im Wert von mehr als einer Million Euro sichergestellt. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, hatten Beamte nach mehr als zwei Jahren Ermittlung verdächtige Orte in Magdeburg, in den Landkreisen Börde und Stendal sowie dem Salzlandkreis durchsucht.