In Sachsen-Anhalt sind im Jahr 2022 insgesamt 31 Menschen an den Folgen des Konsums illegaler Drogen gestorben. Das seien sechs Tote mehr als im Jahr zuvor und elf mehr als im Jahr 2012 gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle anlässlich des Gedenktags für verstorbene Drogenabhängige am 21. Juli mit. 2023 sind es laut Landeskriminalamt (LKA) 54 Drogentote in Sachsen-Anhalt gewesen.