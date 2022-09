Ärztinnen und Ärzte sowie Apotheken können nun mit elektronischen Rezepten arbeiten.

Laut Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt sind E-Rezepte fälschungssicherer und können helfen, Therapie und Versorgung zu verbessern.

Mindestens 60 Prozent der Apotheken im Land können bereits mit E-Rezepten arbeiten.

In Sachsen-Anhalt geht am Donnerstag das elektronische Rezept an den Start. Ab sofort können Patienten ihre Medikamente über das E-Rezept abholen. Das digitale Rezept löst den rosa Zettel ab.

Mathias Arnold, Vorsitzender des Landesapothekerverbandes Sachsen-Anhalt meint, für die Patienten würde sich gar nicht so viel ändern. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Der Arzt stellt eine Diagnose und stellt ein Rezept aus. Normalerweise würde er dann einen Zettel bedrucken. Jetzt schickt er aber einen verschlüsselten digitalen Datensatz in ein virtuelles Schließfach auf einem Server. Dort lagert dann das Rezept und der Patient erhält vom Arzt einen Schlüssel in Gestalt eines QR-Codes für dieses Schließfach, mit er dann in die Apotheken gehen kann."

Apothekerverband: E-Rezept fälschungssicherer als Papier

Arnold zufolge wird man in Zukunft noch viel häufiger auf E-Rezepte und andere digitale Lösungen setzen. Denn die neue Technologie biete eine Vielzahl an Vorteilen: "Es ist zu allererst sehr sicher und deutlich fälschungssicherer als das Papierrezept. Außerdem entstehen dadurch eine ganze Reihe von digitalen Daten, die man in Echtzeit sehen kann. Man kann sehen, wann der Arzt die Verordnung ausgestellt hat und was die Apotheke den Patienten geliefert hat."