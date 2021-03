Überall auf der Welt gehen am Samstagabend für eine Stunde die Lichter aus – auch in mehreren Städten in Sachsen-Anhalt. Anlass ist die "Earth Hour", an der unter anderem die Städte Halle und Wernigerode ihre Teilnahme zugesagt haben. Los geht es am Samstagabend um 20:30 Uhr. Zu der "Earth Hour" hatte wie in jedem Jahr die Umweltstiftung WWF weltweit aufgerufen. Auch die Landeshauptstadt Magdeburg wird sich mit städtischen Gebäuden und Objekten an dieser Aktion beteiligen. Unter anderem seien das Museum für Naturkunde und der Dom dabei, teilte die Stadt mit.