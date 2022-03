In Sachsen-Anhalt beteiligten sich mehrere Städte an der sogenannten "Earth Hour", unter anderem Magdeburg, Halle und Quedlinburg. Auch die Lutherstadt Wittenberg, Bitterfeld-Wolfen, Haldensleben und Köthen (Anhalt) haben ihre Teilnahme zugesagt.

Der WWF hat Privatpersonen, Städte, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen eingeladen, Samstagabend ab 20:30 Uhr die Lichter auszuschalten. So sollen in Büros, Häusern und Wohnungen, aber auch an berühmten Wahrzeichen wie dem Brandenburger Tor in Berlin, Big Ben in London und der Christusstatue in Rio de Janeiro die Lichter erlöschen.