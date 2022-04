Ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt ist beim Wandern bei Garmisch-Partenkirchen abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldete die Vermieterin ihrer Ferienwohnung in Grainau die Urlauber am Samstag als vermisst. Einsatzkräfte fanden die leblosen Körper der 55-jährigen Frau und ihres 60-jährigen Mannes unterhalb des Wegabschnitts zwischen Höllentalangerhütte und Hupfleitenjoch.