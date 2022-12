In einem ganz besonderen Format fand am 7. Dezember im MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt die Ehrung der MDR-Sport-Asse von morgen aus den Jahren 2021 und 2022 statt. Gemeinsam mit ihren Eltern waren die Sieger aus dem Jahr 2021 – Neele Skibbe und Fabian Giemsa – und die Sieger von 2022 – Franziska Witte und Tim Toetz –nach Magdeburg gereist. Per Livestream konnte jeder verfolgen, wie die vier Nachwuchssportler den Siegerpokal aus den Händen von Silke Renk-Lange, Präsidentin des Landessportbundes Sachsen-Anhalt und Tim Herden, Direktor des MDR Landesfunkhaues Sachsen-Anhalt, in Empfang nehmen konnten.