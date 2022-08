Kriminalität LKA: Mehr Einbrüche in den Sommerferien

In den Sommerferien ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren die Zahl der Einbrüche im Vergleich zu den Vormonaten gestiegen. Das teilte das Landeskriminalamt mit. Mit Ferienende lässt der Anstieg allerdings nicht wieder nach. Was viele nicht wissen: Die Täter schlagen meist zur Tageszeit zu.