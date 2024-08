Nach Einschätzung von Erziehungsratgeberin Nicola Schmidt ist das Wichtigste, Kindern vor der Einschulung keine Angst zu machen . Sätze wie "Wenn du in der Schule bist, darfst du aber nicht mehr bei Mama und Papa im Bett schlafen" seien kontraproduktiv, sagt Schmidt. Eltern sollten stattdessen ein realistisches Bild von der Schule vermitteln. "Es wird Dinge geben, die das Kind cool findet und welche, die es weniger mag. Und genau das sollte man ihm sagen", so Schmidt.

Eltern sollten sich dabei auch selbst hinterfragen. "Es macht auch Druck, wenn die Eltern sagen, dass sie in der Schule alles super fanden und die Kinder dann denken, dass auch sie alles perfekt finden müssen." Bei größeren Problemen, etwa wenn das Kind nach drei Wochen nicht mehr in die Schule gehen wolle, müsse man ihm klarmachen, dass der Schulbesuch nichts sei, was auf Dauer vermieden werden kann. "Dann muss man herausfinden, was das Problem ist. Mit wem oder was hat das Kind vielleicht Konflikte?", so die Expertin.