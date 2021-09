Einschulung Knapp 20.000 Kinder starten in ihre Schulzeit

Knapp 20.000 Kinder in Sachsen-Anhalt beginnen am Samstag ihre Schullaufbahn – etwas mehr als im Vorjahr. Am Montag haben die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler dann ihren ersten Unterrichtstag.