Auch die Elbfähre Ferchland – Grieben, die den Landkreis Stendal und den Landkreis Jerichower Land verbindet, ist seit Sonntag wieder in Betrieb . Das hat die Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land als Betreiber der Fähre bekannt gegeben. Die Fähre war wegen Niedrigwassers mehrere Tage nicht übergesetzt. Zuvor war sie zudem wegen eines technischen Defektes etwa eine Woche nicht einsetzbar gewesen. Der Defekt wurde behoben. Zwischendurch war die schwimmende Brücke nur wenige Stunden in Betrieb gewesen.

Aktuelle Wasserstände in Sachsen-Anhalt (Stand 08.08.22, 11:45 Uhr) In der Elbe sieht es derzeit so aus: Aken: 104cm Barby: 83cm Tangermünde: 156cm Wittenberg: 139cm Wittenberge: 105cm Die Werte können auf hochwasservorhersage.sachsen-anhalt.de jederzeit eingesehen werden.

Auch andere Flüsse und Seen sind von der Trockenheit betroffen. So fahren aktuell wegen Niedrigwassers zwei der vier Fähren im Dessau-Wörlitzer Gartenreich nicht. Betroffen seien die Fähren zur Roseninsel, sagte eine Sprecherin der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Freitag. Die anderen beiden Fähren verkehrten über den Wörlitzer See und hätten noch ausreichend Wasser unter dem Kiel.