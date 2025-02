In Sachsen-Anhalt lehnen bisher nur wenige Krankenversicherte die elektronische Patientenakte (ePA) ab. Das bestätigten die Krankenkassen AOK, DAK, Barmer, KKH und HKK MDR SACHSEN-ANHALT. "Aktuell liegt die Widerspruchsquote bei der AOK bei 3,03 Prozent", sagte eine Sprecherin der gesetzlichen Krankenkasse MDR SACHSEN-ANHALT. In Zahlen ausgedrückt seien das 31.000 Widersprüche. Zum Vergleich: Die AOK in Sachsen-Anhalt betreut über 800.000 Versicherte.