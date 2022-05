Demnach stellte der 40-jährige Pflegevater am Montagabend fest, dass der Elfjährige nicht zu Hause war. Am Haus waren Einbruchsspuren zu erkennen – und das Auto war weg.

Das Auto war zwischenzeitlich sogar in Berlin gesichtet worden. Am Autobahnparkplatz Krähenberge an der A2 habe der Junge schließlich angehalten und selbst die Polizei gerufen, teilte die Autobahnpolizei Jerichower Land auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.