Chaos vor Schulen Ministerium: Regeln gegen Elterntaxis reichen aus

23. Februar 2024, 19:08 Uhr

Was in Nordrhein-Westfalen (NRW) nun möglich ist, ist in Sachsen-Anhalt derzeit kein Thema: Weil in NRW sogenannte Elterntaxis zum Problem geworden sind, können Kommunen Straßen in Schulnähe für den Verkehr zeitlich begrenzt sperren. Auch in Sachsen-Anhalt sind Elterntaxis dem Städte- und Gemeindebund zufolge nicht unproblematisch. Änderungsbedarf sieht das Verkehrsministerium derzeit aber nicht.