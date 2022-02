Eltern stehen gemeinsam insgesamt 14 Monate Basiselterngeld zu, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen und dadurch Einkommen wegfällt. Sie können die Monate frei untereinander aufteilen. Ein Elternteil kann mindestens zwei und höchstens zwölf Monate in Anspruch nehmen.



Alleinerziehende können die vollen 14 Monate Elterngeld in Anspruch nehmen.



Grundsätzlich gibt es Basiselterngeld nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes.



Eltern von Frühchen erhalten seit kurzem bis zu vier Monate länger Elterngeld.



Man kann auch seine Basiselterngeld-Monate in ElterngeldPlus-Monate umwandeln und so die Bezugszeit strecken. Dabei entspricht ein Monat Basiselterngeld zwei Monaten ElterngeldPlus. Wenn man nach der Geburt nicht arbeitet, ist das ElterngeldPlus halb so hoch wie das Basiselterngeld. Arbeitet man in Teilzeit, kann es sich besonders lohnen. Dann kann das ElterngeldPlus genauso hoch sein wie das Basiselterngeld mit Teilzeit.



Eltern, die sich Familie und Beruf besonders gleichberechtigt aufteilen, können den Partnerschaftsbonus erhalten. Dabei gibt es bis zu vier zusätzliche Monate ElterngeldPlus, wenn beide gleichzeitig in Teilzeit arbeiten.



Mehr Infos zum Elterngeld gibt es auf der Website des Bundesfamilienministeriums.