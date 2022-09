Bei einer Tankstelle in Wittenberg haben sich die Preise wie folgt entwickelt: Am Morgen des letzten Tages mit Tankrabatt lag der Dieselpreis bei 2,09 Euro, am Abend bei 2,16 Euro. Am Donnerstagnachmittag – also am Tag nach Auslaufen des Rabatts – waren es bereits 2,29 Euro.



Für Super wurden am Mittwochmorgen noch 1,89 Euro fällig. Mittwochabend waren es 1,96 Euro. Und am Donnerstagnachmittag bereits 2,04 Euro.



In Bitterfeld kostete ein Liter Diesel am Mittwochmorgen 2,09 Euro, abends waren es 2,17 Euro. Donnerstagnachmittag waren es 2,24 Euro.



Für Super mussten Tankende hier Mittwochmorgen 1,91 Euro zahlen, abends waren es 1,95 Euro. Am Donnerstagnachmittag kostete der Liter 2,07 Euro.