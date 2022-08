In Leipzig wird an zahlreichen öffentlichen Gebäuden bereits nachts die Beleuchtung ausgeschaltet, um Energie zu sparen. An knapp 240 Gebäuden, Plätzen, Brücken und Gewässer soll es in der Nacht keine Beleuchtung mehr geben. In Dresden und Chemnitz gibt es ebenfalls entsprechende Pläne und Diskussionen. Auch in Thüringen wird in mehreren Städten über entsprechende Maßnahmen beraten. Jena hat bereits Beleuchtungsstopps beschlossen.