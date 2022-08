Energieintensive Unternehmen im Fokus

Besonders im Fokus stehen Unternehmen in der chemischen Industrie wie die SKW Stickstoffwerke Piesteritz oder die Glasindustrie. Ministerpräsident Haseloff hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig einzelne Unternehmen in diesen Branchen für Lieferketten in ganz Deutschland seien. Für ihre Produktion sind diese aber noch auf Erdgas angewiesen.

Ob die Landesregierung auch die Einrichtung eines landeseigenen Schutzschirms für überforderte Kommunen erwäge, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Laut dpa werden allerdings zumindest die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft. Einen solchen Schutzschirm hatte der Städte- und Gemeindebund zuletzt in einem Brief an Ministerpräsident Haseloff gefordert.

Hoffen auf weitere Unterstützung vom Bund