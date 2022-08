Gaskrise Steigende Preise für Gas: Landesregierung lädt zum Energiegipfel

Hauptinhalt

Was kann gegen die aktuelle Energiekrise getan werden? Darüber will am Dienstag die Landesregierung beraten – zunächst intern und mit einem Blick auf das, was in Gebäuden des Landes eingespart werden kann. Später am Tag sollen auch Unternehmen und Handelskammern zu Wort kommen. Sorge macht der Regierung vor allem der nahende Winter.