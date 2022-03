Entlastungen bei den Spritpreisen verlangt auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Bei Liter-Preisen von zwei Euro und mehr sei für viele Leute, aber auch für viele Betriebe die Schmerzgrenze erreicht. Der Bund sollte schnellstmöglich für Hilfe sorgen. Auch Haseloff führte als Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe an. Die sich durch die Preissteigerung ergebenden Mehreinnahmen für den Bund aus der Mehrwertsteuer könnten so den Verbrauchern zurückgegeben werden.

Eine Entspannung bei den Spritpreisen ist nach Ansicht des ADAC vorerst nicht in Sicht. Man müsse mit weiter steigenden Preisen rechnen, sagte ein Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT. Je mehr über Importstopps von Öl aus Russland diskutiert werde, um so schwieriger werde die Lage am Markt.