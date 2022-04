Bilanz ausstehend Kommunen stärker durch hohe Energiepreise belastet

Die Kommunen in Sachsen-Anhalt müssen durch höhere Energiekosten deutlich mehr Geld ausgeben. Derzeit kann aber noch nicht gesagt werden, was für die Bürger künftig teurer wird. Das ergab eine Umfrage in mehreren Städten. Viele Kommunen unterhalten ernergieintensive Gebäude und Dienstleistungen wie die Müllabfuhr oder Schwimmbäder.