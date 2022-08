In Bitterfeld -Wolfen wird laut Stadtsprecher Detmar Oppenkowski die sogenannte Effektbeleuchtung an öffentlichen Gebäuden abgestellt. Die Rathäuser in Bitterfeld und Wolfen blieben bereits dunkel und auch der Bitterfelder Bogen soll im Laufe der Woche nicht mehr angestrahlt werden. Außerdem prüfe man auch dort ein Herunterfahren der Warmwasseraufbereitung in öffentlichen Gebäuden.

Burg Giebichenstein bei Nacht – noch beleuchtet. Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Ähnlich ist es in Halle. Nach Angaben der Stadt sollen der Rote Turm, das Händeldenkmal, Burg Giebichenstein und weitere Bauwerke der Stadt in den kommenden Tagen schrittweise nicht mehr angestrahlt werden.



Darüber hinaus soll es kein warmes Wasser mehr in den öffentlichen städtischen Gebäuden in Halle geben – etwa in Verwaltung und Bibliotheken. Diese Gebäude sollen auf maximal 20 Grad Celsius beheizt werden. Wie die Stadt Halle mitteilt, kostet die Energieversorgung städtischer Immobilien pro Jahr acht bis neun Millionen Euro. Der amtierende Bürgermeister Egbert Geier sagte: "Angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges ist ein sorgsamer Einsatz von Verbrauchsmedien in den städtischen Immobilien in besonderer Weise geboten. Dabei helfen in der Summe auch kleinste Einsparungen."