Sachsen-Anhalts Minister für Wissenschaft, Energie und Umwelt, Armin Willingmann (SPD), sieht auch bei Unternehmen Möglichkeiten, Gas und Energie einzusparen. Willingmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gebe es Betriebe, die mit Gas ihren eigenen Strom produzierten und gleichermaßen am öffentlichen Stromnetz hingen. Diese Firmen könnten sich am Markt bedienen und das nicht verbrauchte Gas in den Auktionshandel und somit in die Gasspeicher bringen.