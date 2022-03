Steigende Energiekosten Wie Haushalte trotz steigender Preise sparen können

Benzin und Diesel waren nie so teuer wie heute. Auch bei Strom und Gas steigen die Preise. Experten sehen an einigen Stellen dennoch Möglichkeiten, wie Haushalte sparen können. Vergleichen lohnt sich weiter, auch das sinnvolle Nutzen von Stromfressern zahlt sich am Jahresende aus.