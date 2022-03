Will man dann auch noch Autos mit Wasserstoff fahren lassen und das ökologisch erzeugte Gas in Kraftwerken einsetzen, wird es richtig schwierig. Man müsste in Deutschland ein Vielfaches an Windrädern und Solaranlagen aufstellen, um mit deren Energie den grünen Wasserstoff selbst zu erzeugen. Trotzdem trifft man in Mitteldeutschland auf viel Wasserstoff-Enthusiasmus.