André Spengler betreibt die "Heidesauna", die älteste privat geführte Sauna in Halle. Eine hübsche weiße Villa von außen, im Inneren ein gemütlicher Gastro-Raum mit Kamin, Saunakabinen, Ruheraum und Tauchbecken. Seit 1991 existiert die "Heidesauna", seit 2008 ist André Spengler ihr Pächter. Im Jahr 2018 hat er umgebaut, danach ein paar Monate Öffnung, dann kam Corona. Nun die Energiekrise – für einen kleinen energieintensiven Betrieb mehr als eine Herausforderung.

Nun steigen seine Kosten. "Das Meiste ist im Endeffekt: Die Sauna-Öfen laufen mit Strom, wir verbrauchen schon etwas, jetzt ab Oktober wird sich der Strompreis ungefähr verdreifachen", sagt der 44-Jährige. Kein Wunder, liegt der Stromverbrauch der "Heidesauna" bei 50.000 bis 70.000 Kilowattstunden. Zusammen mit seinem Angestellten versucht André Spengler, gegenzusteuern.

Mit den Winteröffnungszeiten bleibt die Sauna an einem Tag geschlossen, an drei weiteren Tagen wird eine Stunde später aufgemacht, um die Gäste ein bisschen zu komprimieren, wie er sagt. Auch der Eintrittspreis wurde um zwei Euro erhöht. Es sei spürbar, dass bereits weniger Gäste kommen, sagt Spengler. Viele würden wegen der steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie zuerst an Lebensgefühl, Wohlbefinden und Gesundheit sparen.

Der Deutsche Sauna-Bund hatte bereits im Juli in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) um Unterstützung für die Betriebe und Beschäftigten gebeten. Laut einer Umfrage des Verbands sieht sich jede vierte Einrichtung wirtschaftlich durch die Energiekrise bedroht. Der Sauna-Bund vertritt eigenen Angaben zufolge rund 2.100 kommunal und privat geführte öffentliche Sauna-Anlagen.

Den Brief hat André Spengler auch an das Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalts weitergeleitet. Die Antwort kam per Brief. Darin stand, für Unternehmen seien momentan keine Hilfen geplant. Nur Kredite seien aber keine Lösung, so Spengler. Sein Wunsch an die Bundespolitik: "Nicht immer diese Flickschusterei, sondern einfach mal die ganze Sache planbar zu machen für die Unternehmen." Momentan wisse man gar nicht, wo die Reise hingehe, kritisiert Spengler. "Alles wird teurer, es ist ein Kreislauf, der entsteht, der nicht aufzuhalten ist momentan und das muss behoben werden."

Mein Angestellter sagt immer: Viele hätten schon aufgegeben. Also ich beiß' mich irgendwie durch. Manchmal weiß ich auch nicht, wie ich es schaffe, aber ich schaff' es. André Spengler Pächter der Heidesauna in Halle