Aufgrund der aktuellen Lage an den Energiemärkten kann der Grundversorgungstarif derzeit günstiger sein als alternative Angebote. Das haben Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Wer also aktuell umzieht oder den Versorger wechseln muss, könnte beim Grundversorger momentan sparen.

Ein Grund hierfür sei die oft unterschiedliche Beschaffungsstrategie, sagt Energieberaterin Birgit Holfert von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Seit Mitte März und mit der Verkündung der Embargos gegen Russland ist der Gaspreis in die Höhe geschnellt. Daher können Lieferanten, die jetzt an der Börse einkaufen wollen oder müssen, nur noch exorbitant hohe Preise an ihre Kunden weitergeben. Zu den Börsenpreisen kommen noch Netzentgelte, Durchleitungsgebühren, Verwaltungskosten und die CO2-Abgabe. Das seien die Preise, die die Unternehmen jetzt an der Börse für Gas zahlten, sagt Holfert. "Und die reichen sie natürlich in ihren Angeboten an die Kunden weiter."