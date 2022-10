Nach derzeitigem Stand erhielten gut 26.000 Haushalte in Sachsen-Anhalt Wohngeld, führte der Sprecher aus. Die meisten gebe es in Halle und Magdeburg mit je etwa 3.200 Haushalten. Man gehe davon aus, dass sich die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte aufgrund der Wohngeldreform im Land verdreifachen werde, so der Sprecher.