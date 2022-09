Derzeit allerdings kommt die e-ms fast vollständig ohne Gasimporte aus, denn was in den Sommermonaten an die die Kunden geliefert wird, stammt nicht aus Russland oder Übersee, sondern wird von Biogasanlagen in der Region produziert. Für e-ms Geschäftsführer Brenner eine durchaus logische Situation: "Weil wir ein regionales Unternehmen sind, arbeiten wir mit Partnern hier in der Region zusammen und ermöglichen so, ihr Biomethan an den Kunden zu bringen, indem wir es in unser Netz aufnehmen." Regionale Wertschöpfung, eine an sich gute Idee, die allerdings ihre Grenzen hat, auch wenn derzeit immerhin sechs Biogasanlagen für die e-ms in Betrieb sind und zwei weitere hinzukommen sollen.