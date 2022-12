Wer aktuell einen Brief von seinem Strom- oder Gasanbieter erhält, weiß bereits vor dem Öffnen, was drin stehen wird: Die hohen Kosten auf dem Gasmarkt werden zum Jahreswechsel nun auch von den letzten Stadtwerken an Kundinnen und Kunden weitergegeben. 2023 steigt der Preis für die Gas-Grundversorgung in Sachsen-Anhalt im Schnitt noch einmal um 25 Prozent. Beim Strom sind es sogar 39 Prozent.



Bereits im Oktober hatten 14 Stadtwerke ihre Preise für Gas erhöht. Neben den massiv gestiegenen Kosten für die Beschaffung und den Vertrieb kommen auch neue gesetzliche Umlagen dazu. Faktoren wie Netznutzungsentgelte und ein erhöhter ungeplanter Zulauf von Neukunden in die Grundversorgung treiben die Preise in die Höhe. Denn obwohl sich Stadtwerke in der Regel für einen längeren Zeitraum von bis zu drei Jahren mit Energie eindecken, sind auch die letzten Ressourcen irgendwann einmal aufgebraucht.