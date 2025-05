Wenn man Kunststoff herstellen will, braucht man Rohbenzin und große Anlagen, sogenannte Cracker, in denen die Rohprodukte für die Kunststoffherstellung erzeugt werden, mit hohem Energieeinsatz. Im sächsischen Böhlen betreibt der US-Chemieriese Dow so einen Cracker und ein Teil der Produkte werden dann in Schkopau weiterverarbeitet. Allerdings gibt es für die Produkte in ganz Europa keine Abnehmer mehr. Was in Mitteldeutschland produziert wird, wird nach Ägypten oder Asien transportiert. Rentabel ist das nicht.