Dabei handelt es sich zwar um die persönliche Einschätzung des meldenden Personals, aber die Angaben veränderten sich im Dezember sehr deutlich. Laut DIVI gibt aktuell rund die Hälfte der 42 Intensivstationen in Sachsen-Anhalt an, ihr Betrieb sei eingeschränkt. Woran die eingeschränkte Betriebssituation liegt? Die Meldenden geben am häufigsten die Personalsituation als Grund an, berichtet die DIVI dem MDR SACHSEN-ANHALT.

"Die Situation ist absolut kritisch!"

Die bisher meisten Menschen mit Covid-19 auf einer Intensivstation in Sachsen-Anhalt meldete die DIVI am 5. Januar. In ganz Deutschland waren in der Zeit mehr als 5.000 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Das war "die kritischste Situation, seit es Intensivbehandlung in Deutschland gibt", schätzt Gernot Marx, der Präsident der DIVI auf einer Pressekonferenz Ende Januar.

Im Februar sank die Anzahl derer, die mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt wurden. Bis zum 13. März hielt der Trend an. Doch seitdem sind es stetig mehr.