Entwurf für Bestattungsgesetz Sachsen-Anhalt will Sargzwang aufheben

"Um der Vielfalt der Religionen gerecht zu werden, streben wir eine interkulturelle Öffnung des Bestattungsrechts an", erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Mit der Änderung des Gesetzes werde ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt.

Das derzeitige Bestattungsgesetz in Sachsen-Anhalt gilt laut Staatskanzlei seit 2002 und ist 2011 zuletzt geändert worden. Auf die Reform hatte sich die Landesregierung im Januar geeinigt. Der neue Entwurf werde nun in den Landtag eingebracht, sodass das Gesetz möglichst 2024 in Kraft tritt.