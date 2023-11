Der MDR hat sich mit diesem Thema im Format "exactly" befasst. Der Film "Erbe - Wie fair ist das?" ist seit Montag um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal "MDR Investigativ" und in der ARD-Mediathek zu sehen. An der Befragung haben 23.383 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen teilgenommen. Sie ist nicht-repräsentativ, aber gewichtet und wissenschaftlich begleitet.