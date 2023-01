Auch andere Bundesländer nehmen Geld mit Erbschaften ein. Im Freistaat Sachsen waren Erbschaften lange ein Minusgeschäft, weil Schulden und Verwaltung von vor allem ruinierten Immobilien die Einkünfte überstiegen. Seit 2018 gibt es aber auch dort ein Plus, berichtet die Sächsische Zeitung. 2021 waren es 1,3 Millionen Euro. In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr sogar 11,4 Millionen Euro nach Abzug aller Ausgaben übriggeblieben und in die Landeskasse geflossen.