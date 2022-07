Das Potenzial ist gewaltig. Das meinen jedenfalls Biogasverbände in Deutschland. Sie argumentieren: Ein großer Teil des Gases, das derzeit aus Russland importiert wird, könnte ersetzt werden. Auch in Sachsen-Anhalt. Hier sind aktuell 363 Biogasanlagen in Betrieb. Sie produzieren eine Milliarde Kubikmeter Biogas pro Jahr – und die Kapazitäten könnten deutlich erhöht werden, wie der Fachverband Biogas MDR SACHSEN-ANHALT jetzt mitteilte.

Der Ausstoß an Biogas kann deutlich erhöht werden. 20 Prozent des russischen Erdgasimports könnten wir sofort ersetzen. Über einen längeren Zeitraum wären technisch gesehen in Sachsen-Anhalt sogar 42 Prozent möglich. Uwe Boskugel Regionalsprecher Sachsen-Anhalt des Fachverband Biogas

Biogasanlagen in ganz Sachsen-Anhalt verteilt

Die meist landwirtschaftlich betriebenen Biogasanlagen sind über ganz Sachsen-Anhalt verteilt. Direkt an der A2 bei Magdeburg, in Könnern, Staßfurt oder Röblingen. Die beiden größten Anlagen, die Biogas gewerblich produzieren, stehen in Arneburg im Landkreis Stendal und in Schkopau im Saalekreis.

In Schkopau etwa werden jährlich 110.00 Tonnen organische Abfälle verarbeitet. Mit einer Kombination aus Trocken- und Nassfermentation – so der Name eines Biogasverfahrens – kann ein breites Spektrum an organischen Abfällen in Flüssigdünger, Kompost und das wichtige Biogas umgewandelt werden. Damit können nach Angaben der Betreiber 5.500 Haushalte pro Jahr mit Strom beliefert werden. Die Anlage hat ein Gesamtvolumen von etwa 21.700 Kubikmetern.

Biogas wird auch ins deutsche Erdgasnetz eingespeist

Insgesamt verarbeiten, reinigen und veredeln 32 Biogasanlagen in Sachsen-Anhalt das so gewonnene Biogas. Dadurch kann es direkt in das deutsche Erdgasnetz eingespeist werden. Pro Jahr fließen so eine Milliarde Kubikmeter Biogas ins deutsche Erdgasnetz, das dann sowohl von der Industrie als auch von privaten Haushalten genutzt wird. Von einer Biogasanlage kann das gereinigte Gas auch in das deutsche Erdgasnetz eingespeist werden. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Kapazitäten-Erhöhung scheitert an Gesetzen